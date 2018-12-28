''Святой гуакамоле! '' Свитолина взволновала болельщиков смелым поступком

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Брисбен (Австралия), где уже на следующей неделе проведет первый матч в новом сезоне на престижном турнире WTA.

Перед стартом соревнований украинская теннисистка прыгнула с моста Story Bridge.

"Это было чертовски круто", - поделилась своими ощущениями в комментарии к фото Свитолина.

Фоловеры оценили смелость нашей спортсменки. "Святой гуакамоле, вы что, не боитесь высоты?", "Что ты делаешь, Эли?", "Прыгнули или так и не решились?" - переживали подписчики украинской теннисистки.

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Как сообщал OBOZREVATEL: