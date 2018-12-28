''Святой гуакамоле! '' Свитолина взволновала болельщиков смелым поступком

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Брисбен (Австралия), где уже на следующей неделе проведет первый матч в новом сезоне на престижном турнире WTA.
Перед стартом соревнований украинская теннисистка прыгнула с моста Story Bridge.
"Это было чертовски круто", - поделилась своими ощущениями в комментарии к фото Свитолина.
Фоловеры оценили смелость нашей спортсменки. "Святой гуакамоле, вы что, не боитесь высоты?", "Что ты делаешь, Эли?", "Прыгнули или так и не решились?" - переживали подписчики украинской теннисистки.
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинка в трех сетах обыграла 6-ю ракетку мира Слоан Стивенс - 3-6, 6-2, 6-2.
Также Свитолину наградили почетным званием "Заслуженный мастер спорта Украины". Престижную награду спортсменке вручили во время пресс-конференции в Киеве.
Перед стартом нового сезона лучшая теннисистка Украины во второй раз выиграла показательный турнир во Франции Open de Caen. В финале выставочных соревнований в Кане Свитолина за 1 час 49 минут со счетом 3-6, 6-3, 6-4 обыграла 30-ю ракетку мира Александру Саснович (Беларусь).