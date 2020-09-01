Свитолину на турнире заявили под флагом России: Элина ответила. Фотофакт

Максим Иншаков Теннис 23:23, 1.09.2020

Организаторы престижного теннисного турнира WTA в Страсбурге обозначили 1-ю ракетку Украины Элину Свитолину, как представительницу России.

В официальном Twitter указывалось, что на кортах в Страсбурге выступят Каролина Плишкова, София Кенин и Элина Свитолина.

Плишкова оказалась единственной с правильным флагом – Чехии. Кенин присвоили гражданство Либерии, флаг которой похож на флаг США, а Свитолине – России.

В комментарии Элина разместила флаг Украины, который позже был исправлен и в самом посте.

Твит с ошибкой
Twitter WTA Strasbourg
Исправленный твит
WTA Strasbourg
Твит с извинениями
WTA Strasbourg

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина вызвала бурное обсуждение в интернете, разместив свою фотографию с морского отдыха в Монако.

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Спорт Теннис

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