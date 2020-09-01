Свитолину на турнире заявили под флагом России: Элина ответила. Фотофакт

Организаторы престижного теннисного турнира WTA в Страсбурге обозначили 1-ю ракетку Украины Элину Свитолину, как представительницу России.
В официальном Twitter указывалось, что на кортах в Страсбурге выступят Каролина Плишкова, София Кенин и Элина Свитолина.
Плишкова оказалась единственной с правильным флагом – Чехии. Кенин присвоили гражданство Либерии, флаг которой похож на флаг США, а Свитолине – России.
В комментарии Элина разместила флаг Украины, который позже был исправлен и в самом посте.
Твит с ошибкой Twitter WTA Strasbourg
Исправленный твит WTA Strasbourg
Твит с извинениями WTA Strasbourg
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина вызвала бурное обсуждение в интернете, разместив свою фотографию с морского отдыха в Монако.
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