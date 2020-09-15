Свитолину и Ястремскую разгромили в первом раунде престижного турнира в Италии

Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) и Даяна Ястремская (№29) разгромно проиграли румынкам Симоне Халеп (№2) и Монике Никулеску (№141) в первом раунде парного разряда на турнире WTA в Риме.

Наши теннисистки сумели победить лишь в одном из 13 геймов поединка, который закончился победой соперниц со счетом 6:0, 6:1.

Украинки продолжат выступление на турнире в одиночном разряде. Свитолина автоматически вышла в 1/16 финала встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№36), а Ястремская в 1/32 обыграла итальянку Камилу Джорджи (№69) со счетом 2:1 (7:5, 6:7, 6:4) и теперь будет противостоять американке Аманде Анисимовой (№27).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с тренером Сашей Бажиным.