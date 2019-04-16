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Свитолину хотят исключить из сборной Украины

1.6тЧитать материал на украинском

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявил, что президиум организации рассмотрит вопрос о целесообразности вызова первой ракетки Украины Элины Свитолиной в состав национальной сборной.

Свитолину хотят исключить из сборной Украины

"На следующем заседании президиума ФТУ будем рассматривать вопрос о дальнейших выступлениях Свитолиной в Кубке Федерации: приглашать или не приглашать ее в будущем. Каждый должен нести ответственность за свои действия. ФТУ никого не заставляет играть за национальную команду. Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов влияния. Но мы не один из них не используем. Если человек не хочет – не надо. В команде не нужен человек, который не хочет играть", - цитирует Зукина Tribuna со ссылкой на Youtub-канал Любови Долгополовой.

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Персона
Элина Свитолина
Тег
сборная Украины по теннису
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