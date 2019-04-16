Свитолину хотят исключить из сборной Украины

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявил, что президиум организации рассмотрит вопрос о целесообразности вызова первой ракетки Украины Элины Свитолиной в состав национальной сборной.

"На следующем заседании президиума ФТУ будем рассматривать вопрос о дальнейших выступлениях Свитолиной в Кубке Федерации: приглашать или не приглашать ее в будущем. Каждый должен нести ответственность за свои действия. ФТУ никого не заставляет играть за национальную команду. Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов влияния. Но мы не один из них не используем. Если человек не хочет – не надо. В команде не нужен человек, который не хочет играть", - цитирует Зукина Tribuna со ссылкой на Youtub-канал Любови Долгополовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 января ФТУ на своем официальном сайте выдала заявление, что Свитолина и Ястремская не сыграют за сборную Украины в Польше. Но кроме "сухой" констатации факта федерация также приводит неоднозначную причину - "из-за новых финансовых требований" . При этом тут же указывается, что новые требования выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

В тот же день Свитолина отреагировала на своей странице в Facebook, что не сможет сыграть за сборную из-за травмы .

Вице-президент федерации Евгений Зукин сакцентировал внимание на том, что условия поменялись на прошлой неделе, а сумма запрашиваемого гонорара выросла в 2,5 раза от первоначальной .

Свитолина еще раз прокомментировала ситуацию, призывая уважать ее причину и указывая ФТУ на то, что та "слишком сфокусировалась на финансовом вопросе, не услышав информацию о травме".

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