Свитолину из-за поражения довели болельщики

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина радикально отреагировала на свой вылет с первого турнира сезона в австралийском Брисбене.

Наша соотечественница не смогла отстоять прошлогодний титул чемпионки, проиграв в первом же круге белоруске Саснович – 4:6, 6:0, 3:6. На своей странице в Instagram Элина выложила фото с тренировки. "Следуй за мечтой. Доверяй процессу", – подписала снимок теннисистка, лишив при этом читателей возможности оставлять комментарии.

Вероятно, Свитолина решила избежать шквала критики и насмешек со стороны фанатов. Так на странице СпортОбоз в Facebook болельщики обрушились на спортсменку с негативом. "Меньше понты гонять, если хочешь стать ракеткой номер №1", "Допиарилась", "Это только начало! Зато на Facebook разве что обнаженной не выставляли", "Больше надо думать о спорте, а не о том, как выглядишь или одета", – пишут болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла в полуфинал турнира в Брисбене.