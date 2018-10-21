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Свитолиной стало плохо на пресс-конференции Итогового турнира WTA - опубликовано видео

29.7тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина почувствовала себя неважно на пресс-конференции после матча 1-го тура Итоговое турнира WTA. Украинке пришлось сделать паузу в общении с прессой.

Свитолина после перерыва вернулась к журналистам и ответила еще на несколько вопросов. Украинка призналась, что чувствует себя сейчас нехорошо, но больших подробностей не раскрывала, сообщает BTU со ссылкой на редактора WTA Дэвида Кейна.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовом поединке семимиллионника в Сингапуре 24-летняя одесситка обыграла Петру Квитову.

Напомним, что в прошлом году Элина квалифицировалась на этот турнир, но не вышла из группы, выиграв только один матч из трех.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Это все допинг
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Стыдно иметь грудь нулевого размера
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Кихот Дон
Кихот Дон
Наверное беременная Елька!!!
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