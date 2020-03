Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Монтеррее

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом 275 000 долларов.

В 1/8 финала 7-я ракетка миры в сложном матче в двух сетах обыграла 17-летнюю канадку Лейлу Анну Фернандес (№126 WTA) - 6:4, 7:5.

It's another straight-sets win for @ElinaSvitolina at @Abierto_GNP . She defeats Fernandez 6-4, 7-5 pic.twitter.com/jK8DkGW70U

25-летняя уроженка Одессы пять раз подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки.

"Я хорошо выступала на протяжении всей игры. Я думаю, что моя подача сегодня была ключом к победе. Я постараюсь не потерять ее и в следующих поединках", - сказала Светолина после победы.

.@ElinaSvitolina advanced to her first semifinal of the season at the @Abierto_GNP ---> https://t.co/rQEZQxHzNh pic.twitter.com/lTuAoKjR9D