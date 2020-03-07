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7 марта • обновлено в 09:42
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Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Монтеррее

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом 275 000 долларов.

В 1/8 финала 7-я ракетка миры в сложном матче в двух сетах обыграла 17-летнюю канадку Лейлу Анну Фернандес (№126 WTA) - 6:4, 7:5.

25-летняя уроженка Одессы пять раз подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки.

"Я хорошо выступала на протяжении всей игры. Я думаю, что моя подача сегодня была ключом к победе. Я постараюсь не потерять ее и в следующих поединках", - сказала Светолина после победы.

В полуфинале Свитолина сыграет с 76-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус. Матч начнется 8 марта в 01.00 по киевскому времени.

Отметим, что это Элина впервые в текущем сезоне дошла до полуфинальной стадии турнира WTA. В январе украинка потерпела разгромное поражение в третьем туре Открытого чемпионате Австралии и не смогла выйти в четвертый круг соревнований.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
Место
Мексика Монтеррей
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