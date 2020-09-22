Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира во Франции

Михаил Морозов Теннис 15:55, 22.09.2020 Обновлено: 16:30, 22.09.2020

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) добыла непростую победу над первой ракеткой Польши Магдой Линетт (№ 36) и вышла в четвертьфинал турнира во французском Страсбурге.

В первом сете между спортсменками развернулась невероятная борьба, которая закончилась сухой победой Свитолиной на тай-брейке – 7:6 (7:0). Во второй половине матча теннисистки продолжили неуверенно играть на своих подачах. В решающем сете украинке удалось сделать три брейка и закончить его со счетом 7:5 в свою пользу.

Статистика матча Линетт - Свитолина
WTA

В следующем раунде наша соотечественница сыграет со швейцаркой Жиль Тайхман (№54 WTA), которая взяла верх над россиянкой Анастасией Павлюченковой (№38).

Как сообщал OBOZREVATEL, известная теннисистка разрыдалась во время матча и отказалась продолжать поединок из-за травмы.

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Спорт Теннис

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