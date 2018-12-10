Свитолина выиграла турнир во Франции

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина во второй раз выиграла показательный турнир во Франции "Open de Caen". В финале выставочных соревнований в Кане наша соотечественница за 1 час 49 минут со счетом 3:6, 6:3, 6:4 обыграла 30-ю ракетку мира Александру Саснович (Беларусь).

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Трибуна

Всего Свитолина и Саснович встречались в официальных матчах один раз: в начале сезона-2018 в финале турнира WTA в австралийском Брисбене. Тогда сильнее была также украинка.

Год назад одесситка в дебютном розыгрыше турнира в Кане в финале одолела местную теннисистку Одри Альби.

Напомним, что в октябре украинская теннисистка уступила в стартовом матче в Пекине, потом не сумела пробиться в полуфинал турнира в Гонконге, но затем продемонстрировала невероятную игру и впервые в истории Украины выиграла Итоговый турнир в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000.