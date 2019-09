Свитолина выиграла матч-триллер на турнире в Китае

Украинская теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг на супертурнире WTA Premier Mandatory в Пекине с призовым фондом более 8 миллионов долларов.

В поединке второго раунда украинка добыла трудную победу над Ван Яфань из Китая. О драматичности встречи говорит хотя бы счет - 7:6, 7:6. Интересно, что ранее Элина и Яфань, занимающая 48-ю строчку рейтинга WTA, встречались между собой один раз - в 2019 году на турнире в Майами победила китаянка. Таким образом, украинка взяла реванш.

Игра продолжалась 2 часа 9 минут. Первый сет получился очень напряженным. Китаянка при поддержке болельщиков не хотела отдавать инициативу Свитолиной. В свою очередь, Элина в решающие моменты проявила собранность и характер, сумев выиграть сет на тайбрейке.

Вторая партия началась также с преимуществом Яфань, однако после подсказок своего тренера Эндрю Белтса Элина вернулась в борьбу и одержала еще одну победу на тай-брейке.

