Свитолина выбила экс-первую ракетку мира с супертурнира в Китае

Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская успешно преодолели барьер второго круга на престижном турнире WTA Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,828,000.

Элина Свитолина WTA

Соперницей Элины в борьбе за выход в 1/8 финала была бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса. Это была десятая встреча соперниц на корте и третья в 2019 году. До этого счет в противостояниях был 5-4 в пользу Свитолиной.

Поединок Элины и Гарбиньи в Ухане продлился 1 час 35 минут. Элина победила — 7:5, 6:2, не позволив испанке сравнять счет в личных встречах.

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Даяна Ястремская, в свою очередь, разобралась с 27-летней американкой Кристиной Макхэйл. Поединок, длившийся 1 час 34 минуты, также прошел в двух партиях — 6:3, 7:6.

Отметим, что в первом круге Даяна обыграла Айлу Томлянович (Австралия). А Элина благодаря своему более высокому рейтингу первый раунд пропустила.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина борется за важные очки, которые могут позволить ей подняться в чемпионской гонке WTA и отобраться на Итоговый турнир.

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