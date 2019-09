Свитолина выбила экс-первую ракетку мира с супертурнира в Китае

Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская успешно преодолели барьер второго круга на престижном турнире WTA Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,828,000.

Соперницей Элины в борьбе за выход в 1/8 финала была бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса. Это была десятая встреча соперниц на корте и третья в 2019 году. До этого счет в противостояниях был 5-4 в пользу Свитолиной.

Поединок Элины и Гарбиньи в Ухане продлился 1 час 35 минут. Элина победила — 7:5, 6:2, не позволив испанке сравнять счет в личных встречах.

No.3⃣ seed @ElinaSvitolina is into the 3⃣rd round at @wuhanopentennis after defeating Muguruza 7-5, 6-2. #WuhanOpen pic.twitter.com/YwmnVczPJN