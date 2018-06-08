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Это Украина! Свитолина отметилась яркими фото в Instagram

1.7тЧитать новость на украинском

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина рекламирует свою родину как может.

Фото с живописными видами, судя по геотегам Одессы, появилось в Instagram-аккаунте спортсменки.

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Instagram-аккаунт Элины Свитолиной

Пост украинка посвятила всем, кто имеет неправильные представления о климатических условиях в нашей стране.

"Этот пост посвящается тем людям, которые думают, что в Украине идет снег 365 дней в году…", - написала лучшая теннисистка страны.

Instagram-аккаунт Элины Свитолиной

Instagram-аккаунт Элины Свитолиной

Instagram-аккаунт Элины Свитолиной

Элина неоднократно заявляла, что гордится своей страной и всегда акцентирует на этом внимание мировой общественности, отвечая на вопросы представителей медиа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина неожиданно для всех выбыла из борьбы в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Персона
Элина Свитолина
Место
УкраинаОдесса
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