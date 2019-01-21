Свитолина в тяжелейшем матче пробилась в четвертьфинал Australian Open

Украинка Элина Свитолина в упорнейшем матче сумела сломить сопротивление американской теннисистки Мэдисон Киз — 6:2, 1:6, 6:1 и вышла в четвертьфинал Australian Open.

В первом сете американка допустила массу ошибок и выглядела разбалансированной во всех компонентах игры, чем и воспользовалась Свитолина, без особых проблем доведя сет до победы.

Элина Свитолина

Картина резко изменилась во втором сете, в котором Киз взяла две подачи Свитолиной и полностью доминировала.

Все решилось в третьем сете на подаче украинки, который длился 15 минут. При счете 1:1 у американки было 5 брейк-пойнтов на подаче Свитолиной , но она смогла ее удержать и после этого взяла 4 гейма подряд и выиграла тяжелейший матч.

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут. На счету Элины Свитолиной в этом матче — 3 эйса, 4 двойные ошибки, 22 виннера и 16 невынужденных ошибок. Мэдисон Кис выполнила 3 эйса при одной двойной ошибке, 37 виннеров и 34 невынужденные ошибки.

Эта победа стала первой для украинки в очном противостоянии с Мэдисон Киз, которой до этого она дважды проиграла.

После матча Свитолина была довольна своей игрой.

"Сегодня я здорово отыграла. Во втором сете Мэдисон сыграла отлично, поэтому мне нужно было поднимать уровень своей игры. Я была очень рада, что справилась с давлением при счете 1-1 в третьем сете. Довольна своим выступлением. Было очень жарко, солнце жарило мне прямо в глаза. Я была очень рада, что выиграла", — сказала украинка.

Новости Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Свитолина, как и в прошлом году, снова сыграет в четвертьфинале Australian Open. Ее соперницей будет 4-я ракетка мира японка Наоми Осака.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина установила рекорд среди украинских спортсменов по количеству побед в матчах основной сетки Australian Open.

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