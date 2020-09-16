Свитолина в непростом матче обыграла россиянку на престижном турнире в Риме

Максим Иншаков Теннис 23:56, 16.09.2020 Обновлено: 00:13, 17.09.2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира WTA Premier 5 в Риме с призовым фондом 3 854 000 долларов обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. Стоминутный матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Статистика матча

После легкой победы в первой партии, во втором сете Свитолина вела 5:4, но не смогла реализовать матч-болл, проиграв два гейма, и доведя дело до тай-брейка.

Анастасия Павлюченкова

В 1/8 финала Элина Свитолина сыграет с победительницей встречи Анетт Контайвейт – Светлана Кузнецова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во втором круге этого же турнира победила американку Аманду Анисимову 4:6, 7:6, 6:4.

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