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Свитолина в драматичном матче вышла в 1/4 финал супертурнира в США

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (6) впервые в карьере вышла в четвертьфинал супертурнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в трех партиях австралийку Эшли Барти(12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Матч продлился 3 часа 14 минут. В драматичном первом сете украинка смогла дожать соперницу лишь на тай-брейке. Во второй партии шла равная борьба, но в концовке удача улыбнулась Барти.

В третьем сете украинка воспользовалась медицинским перерывом ,который помог ей победить 6:4.

На счету 24-летней украинки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 21. 22-летняя Барти сделала 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

За выход в полуфинал Свитолина сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая на этом турнире уже обыграла Дарью Касаткину, Елену Остапенко и Симону Халеп.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Эшли Барти

Эшли Барти

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Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Свитолина в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 9 млн долларов уверенно переиграла австралийку Дарью Гаврилову - 7:5, 6:4.

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Персона
Элина Свитолина
Место
США
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