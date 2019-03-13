Свитолина в драматичном матче вышла в 1/4 финал супертурнира в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (6) впервые в карьере вышла в четвертьфинал супертурнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в трех партиях австралийку Эшли Барти(12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

Элина Свитолина

Матч продлился 3 часа 14 минут. В драматичном первом сете украинка смогла дожать соперницу лишь на тай-брейке. Во второй партии шла равная борьба, но в концовке удача улыбнулась Барти.

В третьем сете украинка воспользовалась медицинским перерывом ,который помог ей победить 6:4.

На счету 24-летней украинки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 21. 22-летняя Барти сделала 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

За выход в полуфинал Свитолина сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая на этом турнире уже обыграла Дарью Касаткину, Елену Остапенко и Симону Халеп.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Эшли Барти

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Свитолина в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 9 млн долларов уверенно переиграла австралийку Дарью Гаврилову - 7:5, 6:4.

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