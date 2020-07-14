Свитолина уверенно вышла в финал турнира в Германии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира Bett1 Aces, который проходит в Германии.

Наша соотечественница занимает самое высокое пятое место в рейтинге WTA среди участниц соревнований, поэтому автоматически попала в полуфинал. Там украинка в двухсетовом поединке одолела Анастасию Севастову из Латвии (№ 43 в рейтинге WTA) со счетом 7:6, 6:3.

Свитолина уверенно начала первый сет, выиграв три первых гейма, но позволила своей сопернице перевести игру на тайбрейк, который закончился победой Элины – 7:2. Во втором сете игра оставалась равной до счета 3:3, пока наша теннисистка не перехватила инициативу и не довела дело до уверенной победы.

В финале Свитолина встретится с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой (№12 в рейтинге WTA) и Кики Бертенс (№7 в рейтинге WTA) из Нидерландов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая стала победительницей турнира на юге Франции.