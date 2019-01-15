Свитолина с разгромной победы стартовала на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, не оставила ни одного шанса швейцарке Виктории Голубич, обыграв ее в первом круге Australian Open — 6:1, 6:2.

Несмотря на некоторые проблемы с первой подачей, Свитолина имела подавляющее преимущество во всех компонентах игры. На счету нашей соотечественницы — 9 подач навылет и пять из 10 выигранных подач соперницы.

Элина за один час оформила пропуск во второй раунд турнира, где сыграет со словачкой Викторией Кужмовой, которая в упорной борьбе обыграла украинскую теннисистку Катерину Козлову — 4:6, 6:4, 6:2.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Леся Цуренко добилась наивысшего достижения в карьере, войдя в топ-25 рейтинга Международной теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном списке лучших теннисисток планеты киевлянка поднялась на три строчки и заняла 24-ю позицию, имея в активе 2005 очков.

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