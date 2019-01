Свитолина с разгромной победы стартовала на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, не оставила ни одного шанса швейцарке Виктории Голубич, обыграв ее в первом круге Australian Open — 6:1, 6:2.

⏱️ 61 minutes



That's all it takes @ElinaSvitolina to reach her 6th #AusOpen 2R, def. Viktorija Golubic 6-1 6-2.#GameSetMatch pic.twitter.com/4wPqMjQdWe