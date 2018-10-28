Свитолина - Стивенс: онлайн видеотрансляция финала Итогового турнира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина встретится в решающем матчем Итогового турнира с американкой Слоан Стивенс. Игра начнется 28 октября в 13:30 по киевскому времени.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть онлайн-видеотрансляцию финала Свитолина - Стивенс.

Плеер с трансляцией появится в этой новости перед началом поединка.

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Напомним, что украинка в групповом турнире обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову и Каролин Возняцки, а в полуфинале добыла драматичную победу над Кики Бертенс.

Элина Свитолина в этом году завоевала титулы в Брисбене, Дубае и Риме. После US Open украинка проиграла свои первые матчи в Ухане и Пекине, а в Гонконге дошла до четвертьфинала, где уступила Ван Цян.