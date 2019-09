Свитолина совершила грандиозный камбэк на старте турнира в Китае

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина добыла драматичную победу во втором круге престижного турнира в китайском Чжэнчжоу с призовым фондом 1 млн долларов.

Украинка, отпраздновавшая за день до этого 25-й день рождения, в сложнейшем поединке сломила 36-ю ракетку мира москвичку Юлию Путинцеву, представляющую Казахстан. Счет матча — 3:6, 6:1, 7:6.

Матч продлился 2 часа 33 минуты и завершился победой Свитолиной в трех сетах на тайбрейке в решающей партии. В кульминации встречи Элине пришлось продемонстрировать характер. Она уступала вначале по геймам (2:5), а затем, доведя игру до тай-брейка, там также отпустила соперницу, дав ей большую фору — на смене сторон счет был 5:1 в пользу Путинцевой.

Однако Свитолина выиграла шесть мячей подряд и праздновала победу, забравшую немало нервных клеток у болельщиков украинки. Соперницей Элины в следующем раунде будет француженка Кристина Младенович.

.@ElinaSvitolina takes it after a thriller match at the @ZhengzhouOpen 😱



She moves past Putintseva, 3-6, 6-1, 7-6(5). pic.twitter.com/VoEG4sef13