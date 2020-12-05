Свитолина снялась в купальнике и показала отрезвляющую реальность на отдыхе

Максим Иншаков Теннис 20:30, 5.12.2020 Обновлено: 20:33, 5.12.2020

Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина на выходных решила повеселить своих подписчиков ярким фото с отдыха на Тенерифе.

Спортсменка отправилась на самый крупный остров из архипелага Канарских островов и показала, как на самом деле выглядит ее времяпрепровождение.

"Ожидание и реальность", – подписала снимок Элина, на котором с одной стороны стоит в купальнике возле бассейна, а на второй измученная сидит на корте.

Элина Свитолина
Twitter Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в честь дня рождения пятой ракетки мира в сети выложили самые откровенные фотографии Элины.

"Карантинный" год немного подорвал спортивные успехи украинки, зато порадовал поклонников ее творческой жизни. Элина стала активно сниматься в TikTok и выкладывать достаточно провокационные фотографии со своего отдыха.

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Спорт Теннис

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