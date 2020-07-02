Свитолина снялась для обложки известного журнала

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

Первая ракетка Украины позирует в ярко-красном платье, зажигательно улыбаясь.

Элина Свитолина на обложке Forbes Ukraine TwitterUkrainian Tennis | BTU.ORG.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Свитолина похвасталась соблазнительным снимком со своего досуга.

Первая ракетка нашей страны опубликовала фотографию, на которой в очень коротких шортах с раздвинутыми ногами сидит на балконе дома в Монако и пьет что-то из бокала, напоминающее вино.

Ранее Элина привела в восторг фанатов, опубликовав невероятно яркое фото на своей странице в социальной сети Instagram.

Наша спортсменка выложила снимок из Монте-Карло, на котором она позирует в купальнике и с расстегнутыми шортами.