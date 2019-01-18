Свитолина шокировала фанатов: спортивные итоги 17 января

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина озадачила фанатов новым бойфрендом, а российский биатлонист Александр Логинов отметился хамством на Кубке мира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 17 января.

Кроме того, украинская теннисистка Даяна Ястремская стала автором громкой сенсации на Australian Open. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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