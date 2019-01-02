Свитолина сенсационно проиграла в первом матче сезона

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене (Австралия) с призовым фондом в 1 млн долларов.

В 1/8 финала 24-летняя одесситка за один час 24 минуты в своем первом матче 2019 года неожиданно проиграла белоруске Алекандру Саснович: 6:4, 0:6, 6:3.

Элина Свитолина Twitter

Начало матча складывалось неудачно для нашей соотечественницы. Начав партию с проигранной подачи, Элина с трудом удерживала игру, а при счете 4:4 белоруской спортсменке удался брейк - 6:4.

В перерыве тренер Свитолиной нашел необходимые слова для своей подопечной и во втором сете первая ракетка Украины просто растоптала оппонентку - 6:0.

Элина Свитолина Twitter

Решающая партия стала настоящей игрой нервов, где лучше себя проявила теннисистка из Беларуси. Проигрывая на старте 1:3, Элина не смогла переломить матч, и уступила 6:3.

Элина Свитолина Twitter

Элина Свитолина Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, другая украинка, Леся Цуренко в первом круге Брисбена разгромила румынку Михаэлу Бузэрнеску - 6:0, 6:2.

Напомним, что Свитолина была действующей победительницей этого австралийского турнира. В январе прошлого года в финале, украинская теннисистка разгромила именно Саснович.