Свитолина сенсационно проиграла в четвертьфинале Roland Garros

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) сенсационно уступила представительнице Аргентины Наде Подороске (№131) со счетом 2:6, 4:6.

На победу нашей соотечественницы перед матчем можно было поставить за 1,29, а на ее соперницу – за 3,76. Это не помешало аргентинке легко разобраться со Свитолиной, проведя на корте менее полутора часов (1:19).

За весь матч украинская теннисистка выиграла один гейм на своей подаче, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и выиграла 8 активных розыгрышей, что на 22 меньше, чем у ее соперницы.

Статистика матча Свитолина – Подороска Roland Garros

Отметим, что лучшим достижением Подороски на турнирах Большого шлема до этого был первый раунд основной сетки на US Open-2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за мамы украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой на корт Roland Garros вызвали саперов с собаками.