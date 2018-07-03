Свитолина сенсационно проиграла на Уимблдоне

Украинка Элина Свитолина , занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, сенсационно проиграла в первом круге Уимблдона 79 ракетке мира немке Татьяне Марии со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Матч продолжался 2 часа 9 минут.

Свой лучший результат на Уимблдоне Элина Свитолина показала в прошлом году, когда дошла до четвертого круга.

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В последний раз Свитолиной не удавалось пройти стартовый барьер на турнире Большого Шлема еще в 2014 году на Открытом чемпионате США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее украинка победно стартовала на Wimbledon-2018 , а Сергей Стаховский победил в пятисетовом триллере