Свитолина с рекордом Украины вышла в полуфинал Wimbledon

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла драматичную победу на Wimbledon, став первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал этого легендарного турнира.

В 1/4 финала 24-летняя одесситка обыграла 68-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии 7:5, 6:4.

Through to her first Grand Slam semi-final 👏@ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6