Свитолина с рекордом Украины вышла в полуфинал Wimbledon

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла драматичную победу на Wimbledon, став первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал этого легендарного турнира.

В 1/4 финала 24-летняя одесситка обыграла 68-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии 7:5, 6:4.

Through to her first Grand Slam semi-final 👏@ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6 — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

Элина Свитолина

Матч складывался очень непросто для нашей соотечественницы. В первом сете Мухова полностью захватила инициативу, поведя в счете 4:1. Элина сильными подачами и долгими розыгрышами смогла совершить невозможное, выиграв отрезок 6:1.

Каролина Мухова

Подобным образом складывался и второй сет. Уступая со счетом 0:2, Элина взяла подряд 5 геймов, но легкой победы не получилось. Теннисистка из Чехии упорно сопротивлялась, доведя счет до 5:4, но большего сделать не смогла.

В полуфинале Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Напомним, что ранее Свитолина в 1/8 финала обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2. В 1/16 финала наша соотечественница переиграла представительницу Греции Марию Саккари – 6:3, 6:7, 6:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела обидное поражение в 1/8 финала самого престижного турнира Большого Шлема - Wimbledon.

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