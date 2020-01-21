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21 января • обновлено в 22:14
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Свитолина с флагом Украины произвела фурор на Australian Open

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вызвала огромный ажиотаж среди зрителей Australian Open, выполнив их просьбу сделать совместное селфи.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

@elifanjapan

Одна из представительниц украинской диаспоры, присутствующей на трибунах в Мельбурне, сразу после успешного поединка 25-летней одесситки с британкой Кэти Бутлер, подозвала Элину. Болельщица отдала спортсменке свой телефон и попросила ее сфотографироваться.

Снимок Свитолиной на фоне флага Украины вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина перед стартом на легендарном Australian Open приняла участие в фотосессии от Nike. Ее фотографии в обтягивающей форме вызвали дикий восторг у фанатов в интернете.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Персона
Элина Свитолина
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