Свитолина выиграла престижный турнир во Франции

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выиграла престижный турнир во французском Страсбурге с призовым фондом в 225 тысяч долларов.

В финальном матче 1-я ракетка нашей страны разобралась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной - 6:4, 1:6, 6:2.

Поединок складывался для нашей соотечественницы не самым удачным образом. После победного первого сета, украинка вчистую проиграла вторую партию. В решающем сете Свитолина смогла собраться, и добыть необходимый результат.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Свитолина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Рыбакина подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейка.

Статистика матча

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина в полуфинале была сильнее белоруски Арины Соболенко – 6:2, 4:6, 6:4.

В четвертьфинале Свитолина (№5 в мировом рейтинге) одержала уверенную победу над швейцаркой Жиль Тайхман (6:4, 6:3). В 1/8 финала одесситка победила первую ракетку Польши Магду Линетт.