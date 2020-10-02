Свитолина разобралась с лучшей теннисисткой России и вышла в 1/8 финала Roland Garros

Михаил Морозов Теннис 15:51, 2.10.2020 Обновлено: 15:54, 2.10.2020

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в упорной борьбе обыграла первую ракетку России и 31-ю ракетку мира Екатерину Александрову (6:4, 7:5) и вышла в 1/8 финала Roland Garros.

Для победы нашей соотечественнице понадобилось провести на корте чуть более 100 минут. За это время она допустила 30 невынужденных ошибок (у ее соперницы 49), 6 двойных ошибок, дважды подала навылет и реализовала 3 брейк-поинта.

Статистика матча Свитолина - Александрова
Roland Garros

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции Свитолина сыграет с француженкой Каролин Гарсией (№45 WTA) или бельгийкой Элизе Мертенс (№20).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущих раундах наша теннисистка сначала одолела россиянку Варвару Грачеву, а затем с трудом переиграла мексиканку Ренату Сарасуа.

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