Свитолина разгромила соперницу во втором круге Australian Open

Украинка Элина Свитолина во втором круге Australian Open нанесла поражение словацкой теннисистке Виктории Кужмовой - 6:4, 6:1.

Напомним, что именно словачка обыграла в первом круге украинку Катерину Козлову, однако в матче со Свитолиной у нее не было никаких шансов на победу. Матч длился чуть больше часа и за это время Элина выполнила 8 эйсов, сделала одну двойную ошибку и взяла три подачи соперницы.

Элина Свитолина

После матча Свитолина отметила, что довольна своей игрой.

"Я старалась перебить еще один мяч через сетку, быстро передвигаться по корту. Думаю, это стало ключевым фактором для победы сегодня. Весь матч я отыграла действительно уверенно.

Мое выступление в Сингапуре, где я не проиграла ни одного матча, точно принесло мне уверенность в себе и показало, что я могу всю неделю играть на высоком уровне. Теперь стараюсь перенести это на корты Больших Шлемов", - заявила украинка после матча.

В 2018 году Свитолина также добралась до третьего круга Australian Open. Следующим соперником нашей теннисистки станет победитель пары Чжан Шуай( Китай) - Кристина Плишкова ( Чехия).

Кроме Катерины Козловой, завершила выступления в Мельбурне и Леся Цуренко В матче второго круга она неожиданно уступила 17-летней американке Аманде Анисимовой - 0:6, 2:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская звезда тенниса Мария Шарапова оказалась в эпицентре забавного эпизода во время Открытого чемпионата Австралии – Australian Open.

Спортсменка направлялась на корт, чтобы выйти на поединок против соперницы из Швеции Робекки Петерсон. Проходя в подтрибунных помещениях арены, россиянка столкнулась с удивительными действиями секьюрити. Одна из сотрудниц службы безопасности попросту не узнала Шарапову и потребовала от нее пропуск.

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