Свитолина разгромила россиянку на престижном турнире в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина победно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе с призовым фондом 876 тысяч долларов.

Наша соотечественница, которая посеяна под первым номером, без проблем разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной – 6:3, 6:1.

Поединок продолжался всего лишь 65 минут. За это время украинка совершила шесть двойных ошибок, сделала одну подачу навылет и выиграла пять из семи брейк-поинтов. Интересно, что это уже пятая победа Элины над россиянкой в пяти сыгранных матчах.

.@ElinaSvitolina shines in her @MubadalaSVC opener!



She knocks out Kasatkina, 6-3, 6-1 💪 pic.twitter.com/Nk3WOmIy0P