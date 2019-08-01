Свитолина разгромила россиянку на престижном турнире в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина победно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе с призовым фондом 876 тысяч долларов.
Наша соотечественница, которая посеяна под первым номером, без проблем разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной – 6:3, 6:1.
Элина Свитолина
Поединок продолжался всего лишь 65 минут. За это время украинка совершила шесть двойных ошибок, сделала одну подачу навылет и выиграла пять из семи брейк-поинтов. Интересно, что это уже пятая победа Элины над россиянкой в пяти сыгранных матчах.
.@ElinaSvitolina shines in her @MubadalaSVC opener!— WTA (@WTA) 31 июля 2019 г.
She knocks out Kasatkina, 6-3, 6-1 💪 pic.twitter.com/Nk3WOmIy0P
В третьем круге соревнований Свитолина сразится с 30-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.
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