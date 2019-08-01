Свитолина разгромила россиянку на престижном турнире в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина победно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе с призовым фондом 876 тысяч долларов.

Наша соотечественница, которая посеяна под первым номером, без проблем разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной – 6:3, 6:1.

Элина Свитолина

Поединок продолжался всего лишь 65 минут. За это время украинка совершила шесть двойных ошибок, сделала одну подачу навылет и выиграла пять из семи брейк-поинтов. Интересно, что это уже пятая победа Элины над россиянкой в пяти сыгранных матчах.

В третьем круге соревнований Свитолина сразится с 30-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия выдвинула официальную ноту протеста США из-за теннисистки Светланы Кузнецовой, которой не разрешают въезд в Америку.

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