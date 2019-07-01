Свитолина разбила экс-россиянку: украинские теннисистки роскошно стартовали на Wimbledon

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская с побед начали свое выступление на турнире серии Большого шлема – Wimbledon-2019.
Первая ракетка страны разобралась с уроженкой Москвы, а ныне представительницей Австралии Дарьей Гавриловой – 7:5, 6:0. Для победы Элине хватило 65 минут, за которые она сделала одну подачу навылет, совершила одну двойную и 14 невынужденных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-поинтов. Благодаря этому успеху Свитолина прервала серию из четырех поражений подряд.
Heading to the second round: @ElinaSvitolina— Wimbledon (@Wimbledon) 1 июля 2019 г.
The Ukrainian defeats Daria Gavrilova 7-5, 6-0 on Court 18#Wimbledon pic.twitter.com/s6pHQs1ffh
В свою очередь Ястремская легко сломила сопротивление итальянки Камилы Джорджи – 6:3, 6:3. За 68 минут матча Даяна пять раза подала навылет, совершила пять двойных и 24 невынужденных ошибок и оставила за собой семь из 10 брейков.
🇬🇧Tournoi de Wimbledon 2019 - 1/64 finale— Girls Sport & Tennis (@YvonPadey) 1 июля 2019 г.
❤️Victoire de Dayana Yastremska (🇺🇦35) score 6/3 6/3 face a Camila Giorgi (🇮🇹42) #wta #itf #tennisextra @Wimbledon @D_Yastremska
(Photo Birmingham) pic.twitter.com/ad1qGrwxSk
Во втором раунде турнира Свитолина сразится с россиянкой Маргаритой Гаспарян, а Ястремская выйдет на корт против 27-й сеянной Софии Кенин из США.
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис впервые отреагировали на слухи о своем расставании.
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