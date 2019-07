Свитолина разбила экс-россиянку: украинские теннисистки роскошно стартовали на Wimbledon

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская с побед начали свое выступление на турнире серии Большого шлема – Wimbledon-2019.

Первая ракетка страны разобралась с уроженкой Москвы, а ныне представительницей Австралии Дарьей Гавриловой – 7:5, 6:0. Для победы Элине хватило 65 минут, за которые она сделала одну подачу навылет, совершила одну двойную и 14 невынужденных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-поинтов. Благодаря этому успеху Свитолина прервала серию из четырех поражений подряд.

Heading to the second round: @ElinaSvitolina



The Ukrainian defeats Daria Gavrilova 7-5, 6-0 on Court 18#Wimbledon pic.twitter.com/s6pHQs1ffh