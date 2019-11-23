Первая ракетка Украины, одна из ведущих теннисисток мира Элина Свитолина объяснила патриотизмом свой приезд в Россию на Кубок Кремля.

"Когда я приезжаю туда, то представляю Украину. Если выигрываю этот турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, – игрой в теннис", – цитирует Свитолину tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября четвертая ракетка мира Элина Свитолина выбыла из борьбы на Кубке Кремля в Москве с призовым фондом $1,032,000, проиграв в первом же матче Веронике Кудерметовой из России - 2:6, 6:1, 5:7.

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