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23 ноября • обновлено в 13:02
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"Я защищаю Украину": Свитолина рассказала, зачем уехала в Москву

"Я защищаю Украину": Свитолина рассказала, зачем уехала в Москву
Наша прославленная теннисистка дала откровенное интервью
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Первая ракетка Украины, одна из ведущих теннисисток мира Элина Свитолина объяснила патриотизмом свой приезд в Россию на Кубок Кремля.

"Когда я приезжаю туда, то представляю Украину. Если выигрываю этот турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, – игрой в теннис", – цитирует Свитолину tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября четвертая ракетка мира Элина Свитолина выбыла из борьбы на Кубке Кремля в Москве с призовым фондом $1,032,000, проиграв в первом же матче Веронике Кудерметовой из России - 2:6, 6:1, 5:7.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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семенов Александр
семенов Александр
Да в России много таких "защитников" Украины , кто на стройках ,кто в супермаркетах . . В Польше на плантациях тоже полным полно "защитничков"
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Червоний Данило
Червоний Данило
жи#ам все по цимбалам!
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