Свитолина прошла в четвертый круг супертурнира в США

Украинка Элина Свитолина уверенно переиграв австралийку Дарью Гаврилову - 7:5, 6:4, вышла в четвертый круг турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 9 млн долларов.

Теннисистки провели на корте 1 час и 45 минут. В первом сете Элина выиграла пять подач соперницы, но, в свою очередь, отдала Гавриловой четыре своих. Во втором сете австралийка повела со счетом 2:0, но в итоге не смогла удержать преимущество и проиграла матч.

В четвертом круге престижного турнира украинка сыграет с еще одной представительницей Австралии - Эшли Барти. Счет личных встреч - 4:0 в пользу Свитолиной.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 9 млн долларов.

В матче 1/32 финала 29-летняя киевлянка добыла фантастическую победу над представительницей США Джессикой Пегулой 3:6, 7:5, 6:4.

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