Свитолина приблизилась к первому месту в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку и теперь занимает четвертое место в рейтинге WTA, сместив японку Наоми Осаку, которая опустилась на шесть позиций.

Даяна Ястремская и Катерина Козлова неудачно выступили на Australian Open, и теперь занимают 26-е и 87-е места, соответственно. Катарина Завацкая, несмотря на вылет в квалификации турнира Большого шлема, обновила личный рекорд в рейтинге, и теперь находится на 103-й позиции в списке лучших теннисисток планеты.

Элина Свитолина

Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти, а на втором и третьем местах произошла рокировка – румынка Симона Халеп обошла Каролину Плишкову. Обновленный рейтинг WTA выглядит следующим образом:

1. Эшли Барти (Австралия, 8367)

2. Симона Халеп (Румыния, 6101, +1)

3. Каролина Плишкова (Чехия, 5290, -1)

4. Элина Свитолина (Украина, 4775, +1)

5. Белинда Бенчич (Швейцария, 4675, +2)

6. Бьянка Андрееску (Канада, 4665)

7. София Кенин (США, 4495, +8)

8. Кики Бертенс (Нидерланды, 3965, +2)

9. Серена Уильямс (США, 3915)

10. Наоми Осака (Япония, 3626, -6)

...

26. Даяна Ястремская (Украина, 1785, -5)

87. Катерина Козлова (Украина, 717, -4)

103. Катарина Завацкая (Украина, 632, +4)

128. Леся Цуренко (Украина, 478, -8)

159. Ангелина Калинина (Украина, 368, -2)

167. Марта Костюк (Украина, 353, -18)

228. Дарья Снигур (Украина, 254, +11)

Как сообщал OBOZREVATEL, женский финал Australian Open между обидчицей Свитолиной Гарбиньей Мугурусой и Софией Кенин закончился громкой сенсацией.

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