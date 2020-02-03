Главная Новости
3 февраля • обновлено в 11:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

Свитолина приблизилась к первому месту в рейтинге WTA

848
Читать материал на украинском

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку и теперь занимает четвертое место в рейтинге WTA, сместив японку Наоми Осаку, которая опустилась на шесть позиций.

Даяна Ястремская и Катерина Козлова неудачно выступили на Australian Open, и теперь занимают 26-е и 87-е места, соответственно. Катарина Завацкая, несмотря на вылет в квалификации турнира Большого шлема, обновила личный рекорд в рейтинге, и теперь находится на 103-й позиции в списке лучших теннисисток планеты.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Новости
"Бумеранг" Свитолиной: шедевральный удар украинки на Australian Open взорвал сеть

Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти, а на втором и третьем местах произошла рокировка – румынка Симона Халеп обошла Каролину Плишкову. Обновленный рейтинг WTA выглядит следующим образом:

1. Эшли Барти (Австралия, 8367)

2. Симона Халеп (Румыния, 6101, +1)

3. Каролина Плишкова (Чехия, 5290, -1)

4. Элина Свитолина (Украина, 4775, +1)

5. Белинда Бенчич (Швейцария, 4675, +2)

6. Бьянка Андрееску (Канада, 4665)

7. София Кенин (США, 4495, +8)

8. Кики Бертенс (Нидерланды, 3965, +2)

9. Серена Уильямс (США, 3915)

10. Наоми Осака (Япония, 3626, -6)

...

26. Даяна Ястремская (Украина, 1785, -5)

87. Катерина Козлова (Украина, 717, -4)

103. Катарина Завацкая (Украина, 632, +4)

128. Леся Цуренко (Украина, 478, -8)

159. Ангелина Калинина (Украина, 368, -2)

167. Марта Костюк (Украина, 353, -18)

228. Дарья Снигур (Украина, 254, +11)

Как сообщал OBOZREVATEL, женский финал Australian Open между обидчицей Свитолиной Гарбиньей Мугурусой и Софией Кенин закончился громкой сенсацией.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Australian Open" на OBOZREVATEL.

Темы
Australian Open WTA
Персоны
Дарья Снигур Ангелина Калинина Леся Цуренко Даяна Ястремская Катерина Козлова Катарина Завацкая Элина Свитолина Марта Костюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги