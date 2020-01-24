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24 января • обновлено в 09:38
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Свитолина показала магический удар: спортивные итоги 23 января

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Украинцу Александру Зинченко вынесли неутешительный вердикт, а Элина Свитолина отметилась космическим ударом на Australian Open.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 января.

Кроме того, в сети показали, как выглядят повзрослевшие сыновья Андрея Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Персоны
Андрей Шевченко Александр Зинченко Элина Свитолина
Теги
ФК Манчестер Сити WADA
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