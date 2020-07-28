Свитолина показала, как ее настоящий отдых отличается от Instagram'ного

Максим Иншаков Теннис 21:35, 28.07.2020 Обновлено: 22:02, 28.07.2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина лето проводит на французской Ривьере.

У себя в Instagram титулованная украинская теннисистка выложила забавный снимок со своего катания на водных лыжах.

В кадре Элина пытается не упасть, сделав при этом очень сосредоточенное лицо.

"Праздники: ожидание / реальность", – подписала кадры Свитолина, для сравнение выложив свою другую хорошо поставленную фотографию в купальнике.

Элина Свитолина на водных лыжах
Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина крупным планом
Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина на яхте
Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина в синем платье
Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина во Франции
Instagram Элины Свитолиной

Ранее украинка сфотографировалась в раздельном купальнике вместе со своим молодым человеком – французом Гаэлем Монфисом.

2 июля Элина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

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Спорт Теннис

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