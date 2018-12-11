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Свитолина похвасталась, как зарабатывает на алкоголе

1.9тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины призналась, что имеет небольшой доход от алкогольного бизнеса в Европе, а также поделилась планами на далекое будущее.

"У меня есть небольшой бизнес с вином на юге Франции. Мне отец помогает. Ну и недвижимость. Это то, чем я хочу заниматься в дальнейшем. Пока есть люди, которые подсказывают и объясняют, как этот бизнес вести. Я хочу в дальнейшем заниматься этим, но мне нужно многому научиться в этой сфере. Пока я играю в теннис и нет времени, чтобы обучаться", — заявила Элина в эфире Youtube-канала " Зе Интервьюер".

Новости
Свитолина выиграла турнир во Франции

Напомним, что в октябре украинская теннисистка уступила в стартовом матче в Пекине, потом не сумела пробиться в полуфинал турнира в Гонконге, но затем продемонстрировала невероятную игру и впервые в истории Украины выиграла Итоговый турнир в Сингапуре с призовым фондом $7 000 000.

Персона
Элина Свитолина
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