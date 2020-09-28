Свитолина победила россиянку на старте Roland Garros-2020

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина с победы начала свои выступления на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros-2020.

Наша соотечественница в первом круге соревнования в напряженных двух партиях переиграла россиянку Варвару Грачеву – 7:6, 6:4.

Для победы украинке понадобилось провести на корте чуть более полутора часов. За это время Элина выполнила одну подачу навылет, реализовала семь из 12 брейк-поинтов и выиграла 12 активных розыгрышей.

Статистика матча Свитолина – Грачева

При этом в пассиве Свитолиной три двойные и 33 невынужденные ошибки. Во втором круге Элина сыграет с представительницей Мексики Ренатой Заразуа, которая уже провела на турнире четыре матча, стартовав в квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина выиграла 15-й трофей Женской теннисной ассоциации (WTA), победив на турнире в Страсбурге.