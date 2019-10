Свитолина одержала невероятную победу на старте Итогового турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на Итоговом турнире, который с 2019 года проходит в Шэньчжэне (Китай). В первом матче украинка одолела Каролину Плишкову - 7:6 (14:12), 6:4.

Самая острая борьба развернулась в первой партии. Элине пришлось догонять соперницу в счете, поскольку она начала матч с проигранной подачи. Однако в середине сета Свитолина вернула брейк. А кульминацией партии стал тай-брейк, который проходил в лучших традициях жанра "триллер".

Свитолина в этом отрезке чаще владела инициативой, однако в решающих моментах Плишкова чудом спасалась: чешке удалось отыграть шесть (!) сетболов. Лишь седьмой сетбол удалось реализовать Элине, а с ним - и выиграть первую партию!

Во втором сете украинка уже не позволяла экс-первой ракетке мира Плишковой доминировать и уверенно довела встречу до победы.

На счету Элины в матче 2 эйса и ни одной двойной ошибки. Плишкова 4 раза подала навылет, но и допустила 6 двойных.

Интересно, что в очном противостоянии Свитолиной и Плишковой за карьеру наступил паритет - 5-5.

