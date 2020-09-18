Свитолина обыграла еще одну россиянку на престижном турнире в Риме

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла победу над россиянкой Светланой Кузнецовой на престижном турнире в Риме.

В третьем круге соревнований наша соотечественница была сильнее представительницы РФ в двух партиях – 7:6, 6:4.

Для победы Элине понадобилось чуть менее двух часов. За это время Свитолина допустила две двойные ошибки, ни разу не подала навылет и реализовала три из восьми брейк-поинта.

В четвертьфинале соревнований украинка сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) – Маркела Вондроусова (Чехия). Интересно, что на старте турнира Свитолина обыграла еще одну представительницу России – Анастасию Павлюченкову.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Элине Свитолиной исполнилось 26 лет, а в сети вспомнили самые яркие фото теннисистки.