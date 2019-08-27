Свитолина невероятным розыгрышем одержала первую победу на US Open-2019

Украинка Элина Свитолина победила в стартовом матче Открытого чемпионата США - US Open - с призовым фондом $26 470 000. В первом круге она была сильнее американки Уитни Осигве - 6:1, 7:5.

17-летняя Осигве является одной из самых молодых участниц турнира в 2019 году.

В первом сете преимущество было полностью на стороне украинской теннисистки - она позволила сопернице выиграть лишь один гейм.

Уитни Осигве и Элина Свитолина btu.org.ua

Во второй партии американке удалось не только выровнять игру, но и лидировать по геймам - 4:2. Однако при счете 5:4 Осигве не сумела подать на сет - Свитолина сделала брейк. После этого украинка взяла еще два гейма подряд, а с ними получила и путевку в следующий раунд.

Примечательно, что последний розыгрыш в матче оказался самым длинным - на втором матчболе юная американка сражалась изо всех сил, но переиграть Элину на линии сложно даже более опытным теннисисткам.

Свитолина пятый год кряду успешно стартует на US Open. Во втором круге Элина сыграет с многократной победительницей Больших Шлемов 39-летней американкой Винус Уильямс. Таким образом, разница в возрасте между двумя соперницами Элины составляет 22 года. В этом году Свитолина и Уильямс-старшая уже провели один матч между собой - на Roland Garros-2019, где украинка оформила победу в двух сетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путевку во второй круг US Open-2019 завоевала вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.

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