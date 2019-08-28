Свитолина на US Open эффектно разбила 7-кратную чемпионку Большого Шлема

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла роскошную победу на Открытом чемпионате США с призовым фондом $26 470 000.

Во втором круге US Open 5-я ракетка мира из Одессы обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4.

Уже с первых минут наша соотечественница захватила инициативу, и легко доведя счет до 5:2, оставила за собой первый сет.

Во второй партии Винус попыталась взять реванш и смогла легко выиграть первые три гейма, поведя в счете 3:0. Свитолине удалось переломить ход встречи, завершив в свою пользу подряд 5 геймов.

@ElinaSvitolina wins 6-4, 6-4 #USOpen dug deep when Venus amped up the pressure pic.twitter.com/Ff97owPTPG — Jarod Hector (@jshector) August 28, 2019

В 1/16 финала украинка сыграет с победительницей пары Петерс - Ястремская.

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Напомним, что Свитолина победила в стартовом матче Открытого чемпионата США В первом круге она была сильнее американки Уитни Осигве — 6:1, 7:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина встречалась с Уильямс в первом круге Roland Garros. Встреча завершилась победой украинки – 6:3, 6:3.

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