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Свитолина на US Open эффектно разбила 7-кратную чемпионку Большого Шлема

Свитолина на US Open эффектно разбила 7-кратную чемпионку Большого Шлема
Наша соотечественница уложилась в два сета
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла роскошную победу на Открытом чемпионате США с призовым фондом $26 470 000.

Во втором круге US Open 5-я ракетка мира из Одессы обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4.

Свитолина на US Open эффектно разбила знаменитую чемпионку

Уже с первых минут наша соотечественница захватила инициативу, и легко доведя счет до 5:2, оставила за собой первый сет.

Во второй партии Винус попыталась взять реванш и смогла легко выиграть первые три гейма, поведя в счете 3:0. Свитолине удалось переломить ход встречи, завершив в свою пользу подряд 5 геймов.

В 1/16 финала украинка сыграет с победительницей пары Петерс - Ястремская.

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Свитолина - Уильямс

Новости
Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга

Напомним, что Свитолина победила в стартовом матче Открытого чемпионата США В первом круге она была сильнее американки Уитни Осигве — 6:1, 7:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина встречалась с Уильямс в первом круге Roland Garros. Встреча завершилась победой украинки – 6:3, 6:3.

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Тема
US Open
Персоны
Элина Свитолина Винус Уильямс
Место
США
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Може нарешті буде українське дербі першого і другого номерів збірної України...вони вже який раз по сітці мали зустрітись, та все ніяк не виходило, тепер зустрінуться
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эффектно "разбила" 40-летнюю тетеньку
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