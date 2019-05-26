ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости тенниса

Свитолина на Roland Garros эффектно разбила 7-кратную чемпионку Большого Шлема

1.6тЧитать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В первом круге Roland Garros 9-я ракетка мира из Одессы обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) - 6:3, 6:3.

Свитолина на Roland Garros разбила знаменитую чемпионку

Наша соотечественница уверенно контролировала ход игры и не дала сопернице ни единого шанса. В первом сете при счете 3:3 украинка взвинтила темп и взяла подряд три гейма.

Во второй партии Элина расслабилась, позволив повести американке 3:1. Однако затем наша соотечественница собралась и не отдала оппонентке ни единого гейма, выиграв и сет и матч.

Винус Уильямс

Винус Уильямс

Винус Уильямс

Винус Уильямс

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Винус Уильямс

Винус Уильямс

Элина Свитолина

Элина Свитолина

В 1/32 финала Свитолина сразиться с соотечественницей Катериной Козловой, победившей Бернарнду Перу (США) - 6:2, 7:6 (7:5)

Новости
Свитолина в прозрачном платье произвела фурор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская в невероятном финале выиграла престижный турнир в Страсбурге.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Roland Garros" на OBOZREVATEL.

Тема
Roland Garros
Персоны
Элина СвитолинаВинус Уильямс
Место
ФранцияПариж
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Деева Юлия
Деева Юлия
Мoя искpенняя блaгoдарнoсть тoмy, кто показaл мнe чудо-сaйт http://difimas.com/56rd6fv Прocто пройдя oпpос пoлyчилa почти полугодoвую заpплaтy)) Пользyйтecь, пoкa еще eсть вoзмoжнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения