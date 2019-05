Свитолина на Roland Garros эффектно разбила 7-кратную чемпионку Большого Шлема

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В первом круге Roland Garros 9-я ракетка мира из Одессы обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) - 6:3, 6:3.

Наша соотечественница уверенно контролировала ход игры и не дала сопернице ни единого шанса. В первом сете при счете 3:3 украинка взвинтила темп и взяла подряд три гейма.

Во второй партии Элина расслабилась, позволив повести американке 3:1. Однако затем наша соотечественница собралась и не отдала оппонентке ни единого гейма, выиграв и сет и матч.

Smiles for Svitolina 😄@ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4