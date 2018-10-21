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Свитолина с эффектной победы стартовала на Итоговом турнире

7.2тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина с победы стартовала в 1-м туре Белой группы на Итоговом турнире WTA с призовым фондом в 7 млн долларов. Поединок в Сингапуре против Петры Квитовой продолжался 90 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Ключевой момент случился в конце первого сета. Украинка смогла дважды взять подачу соперницы. Во второй партии великолепная игра Элина не дала усомниться в конечном результате.

Свитолина с эффектной победы стартовала на Итоговом турнире

Отметим, что до этого матча теннисистки между собой встречались 8 раз и в 7 поединках успех праздновала 28-летняя чешка.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Следующая игра в группового этапа на турнире в Сингапуре запланирована у Свитолиной на 23 октября (12:00 по киевскому времени). Соперницей одесситки будет действующая победительница турнира Каролин Возняцки.

Напомним, что в прошлом году Элина квалифицировалась на этот турнир, но не вышла из группы, выиграв только один матч из трех.

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Тема
WTA
Персона
Элина Свитолина
Место
Сингапур
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Пироженко Ірина
Пироженко Ірина
Ожидалось, что в этом сезоне представительница Украины вовсе станет вести борьба за лидерство в туре, так как она на кураже, уверена в собственных силах и с невероятным настроем выходит на корт. Но все внезапно поменялось в худшую сторону, потому что сначала Элина поменяла наставника и других людей со своей команды, а потом внезапно задумала трансформироваться. (источник: https://www.overbetting.net/blogs/matches/71950/ )
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Sviridenko Sergei
Sviridenko Sergei
Подержим петицию: Ликвидация маршруток; http://petition.city.kharkov.ua/uk/3981.html спасибо!
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