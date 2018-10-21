Свитолина с эффектной победы стартовала на Итоговом турнире

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина с победы стартовала в 1-м туре Белой группы на Итоговом турнире WTA с призовым фондом в 7 млн долларов. Поединок в Сингапуре против Петры Квитовой продолжался 90 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Ключевой момент случился в конце первого сета. Украинка смогла дважды взять подачу соперницы. Во второй партии великолепная игра Элина не дала усомниться в конечном результате.

Отметим, что до этого матча теннисистки между собой встречались 8 раз и в 7 поединках успех праздновала 28-летняя чешка.

Элина Свитолина

.@ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova!



Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua — WTA (@WTA) 21 октября 2018 г.

Следующая игра в группового этапа на турнире в Сингапуре запланирована у Свитолиной на 23 октября (12:00 по киевскому времени). Соперницей одесситки будет действующая победительница турнира Каролин Возняцки.

Напомним, что в прошлом году Элина квалифицировалась на этот турнир, но не вышла из группы, выиграв только один матч из трех.