Свитолина с эффектной победы стартовала на Итоговом турнире

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина с победы стартовала в 1-м туре Белой группы на Итоговом турнире WTA с призовым фондом в 7 млн долларов. Поединок в Сингапуре против Петры Квитовой продолжался 90 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Ключевой момент случился в конце первого сета. Украинка смогла дважды взять подачу соперницы. Во второй партии великолепная игра Элина не дала усомниться в конечном результате.

Отметим, что до этого матча теннисистки между собой встречались 8 раз и в 7 поединках успех праздновала 28-летняя чешка.

.@ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova!



Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua