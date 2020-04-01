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1 апреля • обновлено в 23:09
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Свитолина из-за коронавируса расплакалась на видео

1.7т
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в Instagram первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион - All by myself.

#mood 🥺 #wimbledon #tennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Ранее Свитолина опубликовала видео с комплексом упражнений, которые всем помогут держать себя в форме во время карантина.

Украинка предложила пользователям семь упражнений на мышцы брюшного пресса, бедра и ягодицы, а также поясницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Элина и ее бойфренд французский теннисист Монфис сняли шуточный ролик, в котором высмеяли панику из-за коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Wimbledon" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Wimbledon
Персона
Элина Свитолина
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