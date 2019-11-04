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4 ноября • обновлено в 14:01
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Свитолина и Ястремская совершили прорыв в итоговом рейтинге 2019 года

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Вице-чемпионка Итогового турнира WTA-2019 Элина Свитолина завершила теннисный сезон на 6-м месте мирового рейтинга, улучшив свою позицию по сравнению с прошлой редакцией реестра (была 8-й).

Элина Свитолина стала финалисткой Итогового турнира-2019

Элина Свитолина стала финалисткой Итогового турнира-2019

Прошлый сезон Свитолина заканчивала на 4-й строчке, а в 2017 году также была 6-й по итогам года. Это первый сезон в карьере Элины, когда она не повышает свою позицию в рейтинге по итогам года.

С личным рекордом завершила свой сезон еще одна украинка Даяна Ястремская – 22-е место.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

В сотне лучших – еще две украинки. Третья ракетка страны Леся Цуренко, не выступавшая на турнирах из-за травмы с конца июля, завершила год на 70-й позиции. Катерина Козлова оказалась на 89-м месте.

Новости
Свитолина стала вице-чемпионкой Итогового турнира

Кроме того, Катарина Завацкая обновила личный рекорд, впервые поднявшись на 110-е место в мировой табели о рангах.

Первой ракеткой мира уходит на каникулы новоиспеченная чемпионка Итогового турнира Эшли Барти из Австралии, в финале обыгравшая в двух сетах Свитолину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина установила невероятное достижение на Итоговом турнире.

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Персоны
Элина Свитолина Даяна Ястремская Леся Цуренко Катерина Козлова Катарина Завацкая
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