Главная Новости
21 марта • обновлено в 06:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса

2.8т
Читать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом записали смешное видео про панику, связанную с коронавирусом.

Забавный ролик появился на совместном аккаунте Элины и Гаэля в Instagram. Многие поклонники спортивной пары отметили чувство юмора украинки и француза, хотя кое-кто и не оценил намерение посмеяться над пандемией.

🦠 #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

"Элина, вы классные оба", "Вы сумасшедшие, ребята!", "Кому-то очень скучно дома", "Всегда нужна веселая минутка перерыва", – комментируют подписчики черный юмор теннисистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучшая украинская теннисистка соревновалась с Монфисом в умении жонглировать туалетной бумагой, а также выложила видео популярного в мире танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Персоны
Гаэль Монфис Элина Свитолина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Теннис
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Dignitas
VS
Cloud9
Победа Cloud9 за коэффициент в 2,15
2,15 Сделать ставку
Envy
VS
MIBR
Победа MIBR
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
ENCE
Победа Astralis на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
NiP
VS
Godsent
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Рух Брест
Победа Руха с форой в +1,5 мяча
1.62 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Смолевичи
Победа Динамо Брест с форой в -2,0 мяча
1.81 Сделать ставку
Грета Тунберг получит Нобелевскую премию мира в 2020 году
2.00 Сделать ставку
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ - Рух Брест будет перенесен
1.80 Сделать ставку
Презентация iPhone 12 состоится в сентябре 2020 года
1.07 Сделать ставку