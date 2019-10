Свитолина драматично вышла в четвертьфинал супертурнира в Пекине

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина драматично прошла в четвертьфинал супертурнира WTA Premier Mandatory в Пекине с призовым фондом более 8 миллионов долларов.

В 1/8 финала 25-летняя одесситка в трех сетах справилась с американкой Софией Кенин (№16 WTA) - 6:3, 5:7 (8:10), 6:3.

После уверенного первого сета украинка столкнулась с серьезными трудностями во втором. Американская теннисистка упорно сопротивлялась и довела партию до тай-брейка. У Свитолиной было три матч-поинта, но она не смогла реализовать ни один из них.

It's well past 🕛 at @chinaopen...and @sofiakenin has just forced a deciding set against Svitolina!



The American 🇺🇸 takes the second, 7-6(8)!#ChinaOpen pic.twitter.com/xtHAbd3pJb